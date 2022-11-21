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09:37, 21 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка похитила 45 шоколадок из магазина на заправке и попала под следствие

В Подмосковье задержали россиянку, похитившую 45 шоколадок и энергетики из магазина на АЗС

Фото: Christian Ender / Globallookpress.com

В подмосковном городе Ступино полицейские задержали 34-летнюю ранее судимую местную жительницу, похитившую 45 шоколадок, хлебцы и два энергетика из магазина на заправке. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным полиции, россиянка зашла на АЗС на Староситенском шоссе, положила в свою сумку шоколадки и покинула торговый зал, не оплатив сладости. Затем она дошла до автобусной остановки, спрятала там продукты и вернулась на заправку, чтобы вновь набить сумку шоколадом. Когда во второй раз женщина выходила из помещения, ее попытался остановить охранник, однако подозреваемой удалось скрыться.

В результате она была задержана по горячим следам недалеко от места преступления. Допрос россиянки попал на видео.

В отношении нее возбудили дело о грабеже и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Елизавета Новикова
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