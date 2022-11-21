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02:30, 21 ноября 2022Силовые структуры

Следователи назвали причину пожара на цветочном складе в Москве

СК РФ: ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил привел к пожару на складе в Москве
СюжетПожар в Москве:

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Причиной пожара на цветочном складе в Москве стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Такую причину назвали в Следственном Комитете России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в результате произошло возгорание двух обособленных строений общей площадью 2 500 квадратных метров, расположенных на Комсомольской площади. «Количество пострадавших уточняется. А также причинен имущественный вред», — говорится в сообщении СК России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного Кодекса РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В ведомстве добавили, что частичный осмотр место происшествия уже проведен. Также организован комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы.

Пожар удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. Из здания удалось эвакуировать семерых человек, еще несколько смогли выбраться самостоятельно. По последним данным, в результате пожара погибли пять человек.

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Марина Совина
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