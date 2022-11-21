Россияне раскрыли страхи перед выходом на новую работу

Сбер и «Работа.ру»: на новой работе россияне опасаются не справиться с задачами

Перед выходом на новую работу россияне чаще всего опасаются, что не справятся с новыми задачами. Такой ответ дали более половины участников исследования Сбера и «Работы.ру». Свои страхи в ходе опроса раскрыли сотрудники 355 российских предприятий, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе «Работы.ру».

При этом 46 процентов опрошенных беспокоятся, что реальный доход будет меньше, чем обещали. Особенно велик такой страх в сфере продаж, где на собеседованиях кандидату обычно называют максимально возможный заработок, а на практике его добиться очень тяжело.

Все типы страхов сильно выражены у молодых специалистов, особенно страх не справиться с работой, не сработаться с коллективом и руководителем. Сотрудников старше 35 это беспокоит гораздо меньше, а в целом тревожность снижается с возрастом.

Почти 40 процентов опрошенных проходили обучение на новой работе от недели до месяца, почти столько же — от двух дней до недели. Самые маленькие сроки обучения в небольших компаниях и секторе ретейла. Основную сложность для новичков представляет собой информационный перегруз. Часто им приходится читать массу документов и инструкций, которые давно устарели либо написаны для галочки и не используются на практике.

По данным исследования, почти все новички успешно проходят испытательный срок — 92 процента. Те, кто не справляется с этим периодом, чаще не получает обратной связи.