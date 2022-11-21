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12:36, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение об уничтожении Су-35 под Артемовском оказалось недостоверным

Информация об уничтожении истребителя Су-35 под Артемовском оказалась недостоверной

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Сообщение о том, что под Артемовском (Бахмутом) был сбит российский истребитель Су-35, оказалось недостоверным.

18 ноября Twitter-аккаунт Ukraine-Russia war опубликовал видеозапись, на которой запечатлено падение горящего летательного аппарата. Понять, что это за аппарат, невозможно. Однако авторы твита написали, что на видео попал момент падения новейшего и самого технологичного российского истребителя Су-35С с помощью норвежского комплекса NASAMS в районе Бахмута.

На самом деле этот ролик появился в сети в марте. Тогда украинские, румынские, турецкие СМИ сообщали, что в Харьковской области сбит Су-35.

Командование Воздушных сил Украины опровергло информацию об уничтожении в ноябре Су-35С.

Сообщение о том, что норвежский комплекс NASAMS сбил российский Су-35С, получило распространение в соцсетях и украинских СМИ. Среди медиа, опубликовавших эту новость в Telegram, — УНИАН, Obozrevatel и «Страна.ua».

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Варвара Кошечкина
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