Россияне массово устремились осенью в один регион на поездах

«Туту.ру»: россияне массово устремились осенью на поездах в Санкт-Петербург

Россияне массово устремились в один регион на поездах осенью — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на поездки в Санкт-Петербург. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», пишет ТАСС.

Согласно данным аналитиков, наибольшее количество поездок (8,4 процента путешествий) в осенний период совершается между Москвой и Санкт-Петербургом. Средняя стоимость поездки составляет 3,4 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Второе и третье места по востребованности заняли маршруты из Краснодара в Адлер и из Москвы в Нижний Новгород. Средний чек по данным направлениям составил 1,1 тысячи и 1,8 тысячи рублей соответственно. При этом самыми бюджетными маршрутами, по данным аналитиков, стали поездки между Москвой и Тулой (средняя стоимость билета в одну сторону — 795 рублей) и между Санкт-Петербургом и Псковом (стоимость — 873 рубля).

Среди зарубежных направлений наиболее популярен маршрут Москва — Минск, на который приходится около трети бронирований за границу, а также Санкт-Петербург — Минск и Москва — Брест.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2023 года граждане, купившие билеты на верхние полки поездов, получат дополнительные права. В частности, у них появится законное право садиться на нижние полки, чтобы перекусить.

