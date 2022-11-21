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02:33, 21 ноября 2022Бывший СССР

Фармпроизводители рассказали о сложностях с транзитом лекарств через Белоруссию

Фармпроизводители пожаловались на сложности с транзитом лекарств через Белоруссию

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Российские производители медикаментов столкнулись со сложностями провоза лекарств и сырья для их изготовления через территорию Белоруссии. Об этом сообщают «Ведомости».

О своих проблемах члены Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) сообщили в письме сенатору и члену комиссии по труду, соцполитике и здравоохранению парламентского собрания союза Белоруссии и России Владимиру Круглому.

По словам генерального директора АРФП Виктора Дмитриева, о трудностях с транзитом заявили как российские, так и иностранные члены ассоциации. Он отмечает, что сложности возникли после сентябрьских изменений в постановлении совета министров республики № 247 — документ, который вводит запрет на перемещение по стране грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе.

В новых поправках сказано, что с 20 сентября перевозимые через территорию Белоруссии лекарства и сырье должны быть включены в госреестр лекарств республики или Единый реестр зарегистрированных лекарств ЕАЭС. Однако далеко не все российские препараты в него входят.

Представитель компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал изданию, что из-за нововведений ряд лекарственных продуктов просто «подвиснет». По его словам, чтобы перецепить фармпродукцию от европейской фуры к новому грузовому автомобилю, потребуется разделить груз на две части. Таким образом, для доставки препаратов в РФ теперь требуется вдвое больше транспорта.

Ранее стало известно, что в Канаде возник дефицит детских болеутоляющих. В Министерстве здравоохранения страны призвали граждан покупать только необходимые им препараты, чтобы другие родители также имели возможность приобрести то, что им требуется.

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Екатерина Подвигина
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