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00:11, 15 ноября 2022Мир

В Канаде возник дефицит детских болеутоляющих

Минздрав Канады заявил о нехватке детских болеутоляющих и жаропонижающих препаратов

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Министерство здравоохранения Канады сообщило о возникшем дефиците болеутоляющих и жаропонижающих препаратов для детей. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что разделяют озабоченность родителей и тех, кто оказывает помощь, на фоне отсутствия в продаже детского ацетаминофена и ибупрофена, которые необходимы для снижения температуры и боли. «Мы обеспечили иностранные поставки детского ацетаминофена, который будет доступен в розничной продаже и местных аптеках в ближайшие недели. Министерство здравоохранения Канады также недавно одобрило в исключительном порядке импорт ибупрофена и ацетаминофена для младенцев и детей для обеспечения медикаментами больниц в Канаде», — сказано в тексте.

В ведомстве призвали граждан покупать только необходимые им препараты, чтобы другие родители также имели возможность приобрести то, что им требуется.

В октябре россияне пожаловались на нехватку препарата долутегравира, направленного на лечение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Поставки средства, производимого в Великобритании, сократились с начала этого года. Вместо него пациентам предлагают другие лекарства, в том числе российских производителей.

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Варвара Кузьмина
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