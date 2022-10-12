15:05, 12 октября 2022

Россияне пожаловались на нехватку препаратов для лечения ВИЧ

RTVI: в России начались проблемы с поставками лекарств для лечения ВИЧ
СюжетСанкции против России:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 2022 году россияне из разных регионов страны стали жаловаться на проблемы с получением долутегравира — лекарственного препарата для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом стало известно RTVI.

Средство производится в Великобритании под маркой «Тивикай». Лекарство для лечения ВИЧ закупается Министерством здравоохранения России и выдается пациентам бесплатно, однако с начала этого года поставки сократились.

В профильных медицинских учреждениях пациентам предлагают вместо долутегравира другие лекарства, в том числе российских производителей, например элсульфавирин. Некоторые пользователи сайта отметили, что врачи объяснили нехватку британского препарата санкциями.

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В Минздраве в ответ на запрос журналистов сообщили, что в 2022 году и в последующие два года финансирование антиретровирусной терапии составляет 31,7 миллиарда рублей. «На текущий момент бюджетные ассигнования, предусмотренные на указанные цели, законтрактованы в полном объеме», — добавили в ведомстве, отметив, что на поставку препарата заключен долгосрочный контракт.

После начала военных действий на Украине и введения беспрецедентного числа западных санкций против России отечественные производители лекарств столкнулись с дефицитом сырья, нарушением логистики и ростом цен на импортные субстанции. С февраля из России ушли такие производители лекарств, как Janssen, Novartis, Lilly, AbbVie, MSD и Pfizer — новые клинические исследования и набор пациентов в текущие испытания больше не проводятся.

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Мария Грушко
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