Иностранные фармкомпании отказались от проведения исследований в России

Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD остановили клинические исследования препаратов в РФ

Крупные международные фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD приостановили новые клинические исследования своих препаратов в России из-за ситуации на Украине, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление представителей компаний.

Сообщается, что американская Pfizer, планирует перенести все клинические испытания за пределы России. Ее продажи в стране за 2021 год составили 52,8 миллиарда рублей. Согласно данным реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава, сейчас компания работает над четыремя онкологическеми препаратами, два из которых применяются в гематологии. В ведомстве отметили, что на данный момент ни одна из иностранных компаний не подавала запрос на досрочное прекращение клинических исследований их лекарственных препаратов.

Ранее стало известно, что AbbVie отказалась поставлять в РФ ботокс и филлеры, а американский фармацевтический гигант Eli Lilly and Company, специализирующийся на производстве инсулина, приостановил инвестиции и экспорт ряда неосновных лекарств в Россию. 9 марта исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков заявил, что пока ни одна международная фармкомпания не приняла решения о прекращении экспорта препаратов в Россию. Тем не менее лекарства все же дорожают.