Международные фармкомпании не стали отказываться от поставок в Россию

В AIPM заявили, что случаев отказа международных фармкомпаний от поставок в РФ нет

Международные фармкомпании пока не стали отказываться от поставок лекарственных препаратов в Россию. Об этом в среду, 9 марта, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

«Нет ни одного случая, факта [отказа]. Даже нет ни одного пока признака», — заверил он.

По словам Шипкова, международная индустрия подтверждает готовность продолжать поставлять в Россию лекарства. Так, представители отрасли из других стран уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой не распространять вводимые санкции на лекарственные препараты и медицинские изделия. Кроме того, они попросили по возможности обеспечить так называемые «зеленые коридоры» поставок, которые уже были отрегулированы в условиях первой волны борьбы с COVID-19.

«Это говорит о том, что не только на уровне локальных офисов, но и на уровне штаб-квартир и глобальных наших ассоциаций в Европе и в мире такая приверженность к выполнению этой миссии закреплена в официальных письмах», — подчеркнул Шипков.

Он также добавил, что AIPM продолжает в круглосуточном режиме проводить мониторинг поставок препаратов на территорию России. Кроме того, специалисты в настоящее время анализируют возможность диверсификации каналов поставок.