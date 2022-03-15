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Российские аптеки нарастили закупки

Фармацевтическая розница увеличила закупки лекарств на фоне роста спроса

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фармацевтическая розница нарастила закупки на фоне возросшего спроса на лекарство у россиян, пишет «Коммерсантъ». Выручка аптек также растет, и они приобретают средства на любых условиях, в том числе с сокращением сроков отсрочки платежа.

В частности, рязанская «Аптека Фарма» согласилась на сокращение отсрочки до семи дней по сравнению с прежними 45, поскольку так поставщик предлагает к заказу больше востребованных препаратов. Часть сетей готова закупаться по предоплате, поскольку лимиты по банковским гарантиям исчерпаны, а без них отсрочку получить нельзя, рассказал глава сервиса по заказу лекарств «Монастырев.РФ» Александр Монастырев. О переходе к предоплате для части товарных позиций рассказали и в воронежской «Фармии».

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По мнению Сергея Шуляка, гендиректора агентства DSM Group , занимающегося в том числе исследованиями фармрынка, обороты аптечных сетей сильно выросли за последние недели, и в условиях такого спроса смысла работать с поставщиками в условиях отсрочки нет.

Аптечные сети подтверждают, что выручка в первые недели марта увеличилась. У «Монастырев.РФ» в обычных аптеках она выросла вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого месяца, в онлайне — втрое; притом средний чек тоже возрос. У «Аптека Фарма» выручка в первые две недели марта стала больше наполовину, а у воронежской «Фармии» диапазон роста в зависимости от региона колеблется от 20 до 90 процентов.

По оценкам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, потребители закончат формировать запасы в ближайшие несколько недель. В «Фармии» также ожидают, что высокий спрос сохранится до апреля-мая, но потом продажи упадут на 30 процентов.

14 марта американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что решила приостановить запланированные инвестиции в России. Однако поставки медикаментов в страну продолжатся.

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Платон Щукин
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