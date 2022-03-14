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Pfizer приостановит инвестиции в России

Фармацевтическая компания Pfizer приостановит запланированные инвестиции в России

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Американская фармацевтическая компания Pfizer решила приостановить запланированные инвестиции в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

При этом Pfizer продолжит поставлять в страну медикаменты. «Прекращение поставок лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей», — сообщили в компании.

Сохранение поставок не означает, что Pfizer продолжит вести бизнес в России в обычном режиме, говорится в пресс-релизе. «Мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в стране», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что японская компания Ricoh, которая специализируется на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, приостанавливает поставки в Россию. Известно, что такое решение было принято из-за ситуации на Украине.

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Марина Совина
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