Японский производитель Ricoh приостановит поставки в Россию из-за ситуации на Украине

Японская компания Ricoh, которая специализируется на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, приостанавливает поставки в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

Известно, что такое решение было принято из-за ситуации на Украине. «Ricoh принимает следующие меры: создана группа поддержки кризисного управления для обеспечения безопасных и спокойных условий для сотрудников и их семей в пострадавших районах, (объявляется — прим. «Ленты.ру») временная приостановка поставок всех устройств в Россию», —сказано в заявлении. Представители компании подчеркнули, что Ricoh будет поддерживать пострадавших и сделает пожертвования Красному Кресту.

Ранее интернет-магазин техники Canon приостановил работу в России. О приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с компанией Apple.