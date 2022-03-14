Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Ricoh приостановит поставки в Россию

Японский производитель Ricoh приостановит поставки в Россию из-за ситуации на Украине

Фото: Pixabay

Японская компания Ricoh, которая специализируется на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, приостанавливает поставки в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

Известно, что такое решение было принято из-за ситуации на Украине. «Ricoh принимает следующие меры: создана группа поддержки кризисного управления для обеспечения безопасных и спокойных условий для сотрудников и их семей в пострадавших районах, (объявляется — прим. «Ленты.ру») временная приостановка поставок всех устройств в Россию», —сказано в заявлении. Представители компании подчеркнули, что Ricoh будет поддерживать пострадавших и сделает пожертвования Красному Кресту.

Ранее интернет-магазин техники Canon приостановил работу в России. О приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с компанией Apple.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине
Посетившая Шри-Ланку россиянка рассказала о симпатии местных к Путину
Россияне вспомнили дешевые «ножки Буша» из 90-х годов
Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов
Ricoh приостановит поставки в Россию
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
Названы способы борьбы с жиром на животе после 50 лет
Посольство РФ прокомментировало статью WSJ о запугивании американского бизнеса
Инфекционист прокомментировал возможное завершение пандемии коронавируса
Русский Халк захотел установить новый рекорд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.