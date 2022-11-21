Сотрудница российского ювелирного магазина похитила драгоценности и сбежала

В Уфе продавщица ювелирного магазина украла драгоценностей на 14 млн рублей и сбежала

В Уфе 22-летняя сотрудница ювелирного магазина украла драгоценностей на 14 миллионов рублей и сбежала. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, девушка устроилась продавщицей в магазин месяц назад. Вечером 19 ноября она проводила коллегу со смены, собрала украшения из сейфа и витрин и поехала на такси домой. Вскоре фигурантку заметили выходящей из подъезда. Она села в автомобиль и уехала.

Полицейские проверили съемную квартиру сотрудницы и обнаружили, что все вещи на месте. Телефон подозреваемой не отвечает. Предположительно, она заранее планировала преступление и сейчас скрывается.