Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:01, 21 ноября 2022Силовые структуры

Сотрудница российского ювелирного магазина похитила драгоценности и сбежала

В Уфе продавщица ювелирного магазина украла драгоценностей на 14 млн рублей и сбежала

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Уфе 22-летняя сотрудница ювелирного магазина украла драгоценностей на 14 миллионов рублей и сбежала. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, девушка устроилась продавщицей в магазин месяц назад. Вечером 19 ноября она проводила коллегу со смены, собрала украшения из сейфа и витрин и поехала на такси домой. Вскоре фигурантку заметили выходящей из подъезда. Она села в автомобиль и уехала.

Полицейские проверили съемную квартиру сотрудницы и обнаружили, что все вещи на месте. Телефон подозреваемой не отвечает. Предположительно, она заранее планировала преступление и сейчас скрывается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
В США назвали Польшу главным военным партнером с самой перспективной армией в ЕС
Плющенко рассказал подробности мобилизации мужа Липницкой
Модель с татуировками по всему телу показала старые фото с чистым лицом
Российская бронетехника станет более защищенной после 2030 года
Вырастившая 92 ребенка женщина рассказала о правилах жизни в полном детей доме
Сотрудница российского ювелирного магазина похитила драгоценности и сбежала
Госдума захотела призвать страны к осуждению расстрелявших пленных на Украине
В Гатчине вспомнили геноцид народа СССР во время Великой Отечественной войны
Бывшая модель рассказала о страхе смотреть на себя в зеркало из-за старения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.