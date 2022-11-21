На Камчатке туристов предупредили об опасности проснувшегося вулкана Шивелуч

На Камчатке спасатели посоветовали не приближаться к проснувшемуся вулкану Шивелуч

Спасатели на Камчатке посоветовали туристам не приближаться к вулкану Шивелуч, где ученые прогнозируют мощное извержение. Предупреждение об опасности нахождения около проснувшегося вулкана разметили сотрудники ГУ МЧС России по краю на своем сайте в понедельник, 21 ноября.

«Спасатели рекомендуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от посещения вулканов Шивелуч и Ключевской, расположенных в Усть-Камчатском районе Камчатского края, а также их окрестностей в связи в активностью исполинов, сопровождающейся пепловыми выбросами», — предупредили в МЧС.

По информации ведомства, в настоящее время вулкан вошел в фазу высокой активности: со склонов сходят раскаленные лавины с температурой тысяча градусов по Цельсию, а также формируются грязекаменные потоки. «Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением, которое может произойти в любой момент, — добавили они. — Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 25 километров».

При этом спасатели отметили, что извержение в одинаковой степени опасно как для путешественников, совершающих пешее восхождение на вулканы в период извержений, так и для любителей экстрима, посещающих вулканы на арендованных малых воздушных судах.

Ранее на острове Итуруп на Курилах во время турпохода пропали четверо россиян. Туристическая группа направлялась с мыса Конакова к вулкану Баранский, когда трое участников почувствовали себя плохо. Сотовая связь на острове Итуруп отсутствует.