Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:49, 21 ноября 2022Путешествия

На Камчатке туристов предупредили об опасности проснувшегося вулкана Шивелуч

На Камчатке спасатели посоветовали не приближаться к проснувшемуся вулкану Шивелуч

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Спасатели на Камчатке посоветовали туристам не приближаться к вулкану Шивелуч, где ученые прогнозируют мощное извержение. Предупреждение об опасности нахождения около проснувшегося вулкана разметили сотрудники ГУ МЧС России по краю на своем сайте в понедельник, 21 ноября.

«Спасатели рекомендуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от посещения вулканов Шивелуч и Ключевской, расположенных в Усть-Камчатском районе Камчатского края, а также их окрестностей в связи в активностью исполинов, сопровождающейся пепловыми выбросами», — предупредили в МЧС.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

По информации ведомства, в настоящее время вулкан вошел в фазу высокой активности: со склонов сходят раскаленные лавины с температурой тысяча градусов по Цельсию, а также формируются грязекаменные потоки. «Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением, которое может произойти в любой момент, — добавили они. — Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 25 километров».

При этом спасатели отметили, что извержение в одинаковой степени опасно как для путешественников, совершающих пешее восхождение на вулканы в период извержений, так и для любителей экстрима, посещающих вулканы на арендованных малых воздушных судах.

Ранее на острове Итуруп на Курилах во время турпохода пропали четверо россиян. Туристическая группа направлялась с мыса Конакова к вулкану Баранский, когда трое участников почувствовали себя плохо. Сотовая связь на острове Итуруп отсутствует.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Российские авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Запорожье
Германия отказалась раскрывать количество направляемых Польше систем ПВО
Стала известна судьба запрещенного к продаже на чемпионате мира-2022 пива
Суд отменил решение по делу «Нет вобле»
Пчелы за полчаса искусали десятки человек
Найдена уничтожающая полностью вирус Зика молекула
Водитель сбившего насмерть московскую школьницу КамАЗа рассказал о случившемся
Доктор Мясников назвал вызывающую импотенцию группу препаратов
Эрдоган заявил об отказе России «выполнять свой долг» в Сирии
Австрия резко снизила зависимость от российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.