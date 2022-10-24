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09:35, 24 октября 2022Путешествия

На Курилах пропала группа туристов

Группа туристов пропала во время отдыха на острове Итуруп на Курилах

Фото: МЧС России

На острове Итуруп на Курилах во время отдыха пропали четверо туристов. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в понедельник.

Сообщение поступило в экстренные службы в субботу, 22 октября. Тургруппа направлялась с мыса Конакова к вулкану Баранский, когда трое путешественников почувствовали себя плохо. «В 18:15 по местному времени 22 октября в ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что у трех участников зарегистрированной туристической группы, находящейся у подножия вулкана Баранского, появились симптомы тахикардии, аллергии, повысилась температура», — говорится в сообщении.

Уточняется, что маршрут группы протяженностью 60 километров проходит через район мыса Конакова, бухту Исоя, бухту Любава к подножию вулкана Баранского. Сотовая связь на острове Итуруп отсутствует.

На поиски россиян отправилась группа спасателей, состоящая из шести человек. Они на катерах высадились на побережье, чтобы пешком добраться до района поиска. Примерное расстояние по пресеченной местности составляет около 10 километров.

Ранее в октябре сообщалось, что в районе Больших Банных источников на Камчатке во время отдыха пропали еще трое туристов. Группа, отправившаяся в поездку на внедорожниках, долгое время не выходила на связь.

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Валентина Процкова
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