Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:04, 21 ноября 2022Мир

Вучич предупредил о риске столкновения в Косово

Президент Сербии Вучич: ситуация в Косово тяжелая, на грани столкновения

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске столкновения в самопровозглашенной республике Косово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение лидера к гражданам по итогам переговоров с делегацией косовоалбанских властей в Брюсселе.

По словам сербского лидера, ситуация в регионе тяжелая, на грани столкновения.

В обращении Вучич также заявил, что Приштина отправила спецназ МВД на населенный сербами север Косово. «Сегодня вечером все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что с 21 ноября 2022 года до 21 января 2023-го владельцам машин с сербскими номерами на территории Косово полиция будет выписывать штрафы в соответствии с законом об их запрете. «Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — "Республика Косово"», — уточнили в ведомстве.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
В США заявили о разочаровании Белого дома и союзников в Украине
Турецкие войска обстреляли приграничный район Сирии
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.