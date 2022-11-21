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01:21, 21 ноября 2022Путешествия

Стало известно о выселении россиян из отеля в Европе из-за национальности

TourDom: россиян выселили из отеля в Венгрии, владельцем которого оказался украинец
Город Мишкольц в Венгрии

Город Мишкольц в Венгрии. Фото: Michal Fludra / globallookpress.com

Российских туристов, путешествующих по Европе, выселили из отеля в Венгрии из-за национальности. Об этом стало известно порталу TourDom.

Супруги из России рассказали, что заселились в отель Premier Hotel Miscolc в городе Мишкольц около шести вечера. Однако в девять вечера, когда пара уже готовилась ко сну, им позвонил управляющий и сообщил, что постояльцам срочно нужно съехать из номера.

«Фактически нас просто подняли из постели и выпроводили. Молодой человек говорил по-русски, был достаточно корректен и даже извинился, но требовал выселиться очень настойчиво», — объяснила путешественница.

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Россиянка добавила, что перед отъездом им удалось выяснить причину выселения. По ее словам, владельцем отеля оказался украинец, который попросил персонал не заселять гостей с российскими паспортами. Тем не менее, собеседница источника отметила, что управляющий гостиницы помог им найти другой вариант размещения и даже договорился о заселении.

Кроме того, в TourDom добавили, что туристы бронировали отель через Booking.com и сервис вернул им деньги после того, как россияне направили туда обращение.

Ранее в сентябре двоих российских туристок из Екатеринбурга, решивших провести отпуск в Грузии, выселили из отеля из-за национальности на второй день отдыха. Девушки рассказали, что рано утром в их номер ворвались сотрудники гостиницы и потребовали, чтобы они уехали. Кроме того, россиянки пожаловались, что у них пропали деньги.

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Марк Успенский
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