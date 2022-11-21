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05:22, 21 ноября 2022Россия

Правительство увязало зарплаты топ-менеджеров с их эффективностью

«Ъ»: Правительство ужесточило правила по зарплатам топ-менеджеров госкомпаний

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство РФ продолжает работу по контролю за зарплатами руководства госкомпаний. Теперь согласовывать потолок годовых вознаграждений с Минфином и правительственной комиссией должны 117 организаций вместо 43. Об этом сообщает «Коммерсант».

Первые ограничения размера оплаты труда топ-менеджеров в госкомпаниях начали действовать в июне 2022 года. Изначально под контроль государства попали выплаты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов 43 организаций.

Теперь происходит ужесточение правил, унификация и расширение списка компаний с госучастием. Как стало известно изданию, согласно новому постановлению правительства, размер вознаграждения будет зависеть от реализации руководителями отдельных значимых проектов и от достижения ключевых показателей эффективности.

Таким образом, размер годового вознаграждения устанавливается в зависимости от сложности управления организацией и ее отраслевой принадлежности.

Постановление также регламентирует выплаты премий, которые положены топ-менеджерам при достижении ими KPI: годовая премия — в пределах 30–50 процентов годового максимального вознаграждения, совокупные размеры квартальных премий — не более 10 процентов от этого же показателя.

Также правительство рекомендовало следовать этим правилам оплаты труда публично-правовым компаниям и акционерным обществам, которые находятся под управлением госкорпораций и госкомпаний. В планах правительства — расширение контроля за выплатами в госсекторе.

Ранее сообщалось, что в России началась санкционная «гонка зарплат» в сферах строительства и логистики. Из-за дефицита кадров в этих отраслях фактическая зарплата работников в третьем квартале увеличилась в среднем на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Екатерина Подвигина
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