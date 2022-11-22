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09:05, 22 ноября 2022Наука и техника

Обнаружена окруженная диском пыли двойная звезда

Астрономы США обнаружили двойную звезду с диском пыли на расстоянии 345 световых лет

Фото: NASA / Wikimedia

Астрономы обнаружили новую маломассивную двойную систему 2M1222-57, которая содержит две звезды размером с Солнце и околозвездный диск пыли. Она относится к классу затменно-переменных, которые демонстрируют регулярные изменения блеска из-за того, что одна из звезд проходит прямо перед своим компаньоном. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

2M1222-57 была обнаружена с помощью космического телескопа TESS, предназначенного для поиска экзопланет транзитным методом. Эта система располагается на расстоянии 345 световых лет от Земли в OB-ассоциации Скорпиона-Центавра — группе горячих бело-голубых звезд. Период обращения двух компаньонов с радиусом около 0,976 и 0,942 радиуса Солнца составляет 3,07 дня, а их массы достигают 0,735 и 0,668 массы Солнца соответственно.

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Главная звезда примерно на 100 кельвинов горячее соседа, и ее эффективная температура составляет 3749 кельвинов. По словам астрономов, температура звезды является заниженной по сравнению с теоретическими предсказаниями стандартных эволюционных моделей звезд до главной последовательности — одной из самых ранних стадий в жизни звезды, наступающей после фазы протозвезды. Более того, ее радиус больше предсказанных значений, а содержание лития — на два порядка меньше. Однако модели, которые учитывают вероятные магнитные свойства звезды, соответствуют всем наблюдаемым характеристикам и предсказывают возраст системы, равный 17 миллионам лет.

Вокруг обеих звезд, возможно, вращается третий компаньон, который располагается на расстоянии примерно 100 астрономических единиц (1 а.е. равна расстоянию от Солнца до Земли). Масса этого объекта должна быть 0,2 массы Солнца, что близко к границе массы, ниже которой объект перестает быть звездой и становится субзвездным объектом, например, коричневым карликом. Спектральные особенности излучения от 2M1222-57 также указывают на наличие околозвездного диска пыли и потоков вещества, протягивающихся по спиралям от внутреннего края диска к обеим звездам.

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Александр Еникеев
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