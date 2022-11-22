Белоруссия предложила России больше платить за транзит нефти

Белоруссия захотела увеличить тариф на транзит нефти для России на 39 процентов

Из-за ожидающегося падения прокачки российской нефти в Европу в два раза Белоруссия попросила Россию с 1 января 2023 года увеличить тариф на поставки по нефтепроводу «Дружба» на 39 процентов. О таком предложении сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, пишет ТАСС.

Он не уточнил, какой ответ планирует Россия дать на желание столь серьезно изменить условия. Однако ранее Москва негативно относилась к желанию Минска повысить платежи.

Так, в 2021 году президент «Транснефти» Николай Токарев не исключил даже остановку дочернего предприятия в Белоруссии. Российская сторона посчитала, что дальнейшее увеличение налоговой нагрузки может создать предпосылки к банкротству и национализации «Запад-Транснефтепродукта».

Ранее о повышении тарифов для поставок через украинскую ветку нефтепровода «Дружба» объявила «Укртранснафта». Демин подтвердил получение письма, но не раскрыл предложенные условия. Агентство Bloomberg, ознакомившееся с письмом, утверждает, что тариф вырастет на 18 процентов, до 13,6 евро. В последний раз Украина повышала тариф на прокачку нефти в Европу 1 апреля. До этого он в течение 14 месяцев составлял 8,6 евро за тонну.

Европейское эмбарго на поставки российской нефти вступает в силу с 5 декабря, однако оно не касается сырья, которое прокачивается по нефтепроводу «Дружба». На которой компромисс руководство ЕС пошло из-за неготовности ряда стран обеспечить альтернативные поставки сырья.

