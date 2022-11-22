Украина захотела увеличить тариф за транзит нефти по «Дружбе»
Письмо «Укртранснафты» о повышении тарифов на прокачку российской нефти по территории Украины через нефтепровод «Дружба» в 2023 году получено, «Транснефть» готовит обращение в правительственные структуры по поводу требований. Об этом заявил официальный представитель компании Игорь Демин, передает ТАСС.
Каких-либо подробностей нового предложения Демин не привел. Однако своими словами он подтвердил информацию агентства Bloomberg, которое ранее со ссылкой на текст письма украинского оператора указало, что повышение произойдет с 1 января 2023 года.
По данным издания, плата за прокачку в сторону Венгрии и Словакии вырастет на 2,1 евро (18 процентов), до 13,6 евро за тонну. Украинская сторона объяснила, что захотела увеличить тарифы в связи с ростом издержек, который произошел из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
В последний раз Украина повышала тариф на прокачку нефти в Европу с 1 апреля. До этого он течение 14 месяцев составлял 8,6 евро за тонну.
Ракетный удар
15 ноября «Укртранснафте» пришлось остановить прокачку нефти из-за ракетных ударов. Повреждение энергетической структуры привело к падению напряжения.
Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия — прим. «Ленты.ру») из-за падения напряжения
На следующий день поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновились под низким давлением. В ходе трансляции в соцсетях глава МИД страны Петер Сийярто уточнил, что специалисты смогли провести необходимые работы, благодаря чему прокачку восстановили.
Пока что в текущей фазе под низким давлением, но технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь осуществлялась под полным давлением и в нормальном режиме
Странность повреждения
16 ноября международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что повреждение участка нефтепровода «Дружба», идущего именно в Венгрию кажется достаточно странным. Он предположил, что это могло быть намеренное отключение страны от поставок.
Нефтепровод, идущий по западной Украине, разделяется и уходит на север, в Польшу и в Германию, и на юг — в Чехию, Словакию, Венгрию. Поврежденным оказался именно участок, ведущий в Венгрию, потому что по заявлению нефтяных компаний Чехии, они продолжают получать нефть. То есть, не работает именно венгерская часть
Повреждения «Дружбы», по словам Демидова, оказались некритичными. Ни труба, ни насосная станция не пострадали.
Поставки в Германию
Ранее сообщалось, что Германия нашла новый способ поставки нефти — власти страны тестируют НПЗ «Роснефти» в Шведте, который в сентябре был взят под контроль правительством ФРГ.
На сайте издания RBB сообщается, что НПЗ в Шведте, получавший до сих пор российскую нефть через нефтепровод «Дружба», впервые получил европейскую нефть через польский Гданьск.
Отмечается, что власти Германии стали искать альтернативные маршруты в том числе в преддверии вступления в силу 5 декабря европейского эмбарго на поставки российской нефти.