Украина захотела увеличить тариф за транзит нефти по «Дружбе»

«Транснефть» получила письмо «Укртранснафты» о подорожании транзита нефти в 2023 году

Письмо «Укртранснафты» о повышении тарифов на прокачку российской нефти по территории Украины через нефтепровод «Дружба» в 2023 году получено, «Транснефть» готовит обращение в правительственные структуры по поводу требований. Об этом заявил официальный представитель компании Игорь Демин, передает ТАСС.

Каких-либо подробностей нового предложения Демин не привел. Однако своими словами он подтвердил информацию агентства Bloomberg, которое ранее со ссылкой на текст письма украинского оператора указало, что повышение произойдет с 1 января 2023 года.

По данным издания, плата за прокачку в сторону Венгрии и Словакии вырастет на 2,1 евро (18 процентов), до 13,6 евро за тонну. Украинская сторона объяснила, что захотела увеличить тарифы в связи с ростом издержек, который произошел из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В последний раз Украина повышала тариф на прокачку нефти в Европу с 1 апреля. До этого он течение 14 месяцев составлял 8,6 евро за тонну.

Ракетный удар

15 ноября «Укртранснафте» пришлось остановить прокачку нефти из-за ракетных ударов. Повреждение энергетической структуры привело к падению напряжения.

Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия — прим. «Ленты.ру») из-за падения напряжения Игорь Демин Советник президента «Транснефти»

На следующий день поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновились под низким давлением. В ходе трансляции в соцсетях глава МИД страны Петер Сийярто уточнил, что специалисты смогли провести необходимые работы, благодаря чему прокачку восстановили.

Пока что в текущей фазе под низким давлением, но технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь осуществлялась под полным давлением и в нормальном режиме Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Странность повреждения

16 ноября международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что повреждение участка нефтепровода «Дружба», идущего именно в Венгрию кажется достаточно странным. Он предположил, что это могло быть намеренное отключение страны от поставок.

Нефтепровод, идущий по западной Украине, разделяется и уходит на север, в Польшу и в Германию, и на юг — в Чехию, Словакию, Венгрию. Поврежденным оказался именно участок, ведущий в Венгрию, потому что по заявлению нефтяных компаний Чехии, они продолжают получать нефть. То есть, не работает именно венгерская часть Владимир Демидов Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики

Повреждения «Дружбы», по словам Демидова, оказались некритичными. Ни труба, ни насосная станция не пострадали.

Поставки в Германию

Ранее сообщалось, что Германия нашла новый способ поставки нефти — власти страны тестируют НПЗ «Роснефти» в Шведте, который в сентябре был взят под контроль правительством ФРГ.

На сайте издания RBB сообщается, что НПЗ в Шведте, получавший до сих пор российскую нефть через нефтепровод «Дружба», впервые получил европейскую нефть через польский Гданьск.

Отмечается, что власти Германии стали искать альтернативные маршруты в том числе в преддверии вступления в силу 5 декабря европейского эмбарго на поставки российской нефти.