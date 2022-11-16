В повреждении нефтепровода «Дружба» заметили странность

Эксперт в энергетике Демидов назвал странным повреждение нефтепровода «Дружба»

Повреждение участка нефтепровода «Дружба», идущего именно в Венгрию кажется достаточно странным, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он предположил, что это могло быть намеренное отключение страны от поставок. Тем не менее критических нарушений в работе инфраструктуры нет, потому работу участка могут возобновить уже до конца дня, подчеркнул специалист в разговоре с «Лентой.ру».

«Нефтепровод, идущий по западной Украине, разделяется и уходит на север, в Польшу и в Германию, и на юг — в Чехию, Словакию, Венгрию. Поврежденным оказался именно участок, ведущий в Венгрию, потому что по заявлению нефтяных компаний Чехии, они продолжают получать нефть. То есть, не работает именно венгерская часть», — объяснил аналитик.

Повреждения «Дружбы», по словам Демидова, оказались некритичными. Ни труба, ни насосная станция не пострадали. По разным заявлениям, повреждена система подачи электричества на объекты, а ее, как считает аналитик, достаточно легко восстановить.

«Сегодня до конца дня поставки в Венгрию уже могут возобновиться. Но интересно, почему не повредились идущие рядом словацкая и чешская нитки. Возможно, имело место целенаправленное отключение именно Венгрии ввиду конфликта между Россией и Украиной. В любом случае в итоге сильно никто не пострадает: Венгрия говорит, что запасов хватит более чем на два, а, скорее всего, на четыре месяца из-за снизившегося потребления различными отраслями», — заключил Демидов.

Вечером 15 ноября Украина уведомила российскую «Транснефть», что приостановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Сразу после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности — на совещании обсуждали не только остановку прокачки, но и инцидент с падением ракет в Польше.