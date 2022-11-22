Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:10, 22 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин заживо сжег женщину-инвалида вместе с домом из-за ссоры

В Башкортостане мужчина заживо сжег женщину-инвалида вместе с ее домом после ссоры

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Республике Башкортостан 38-летний житель Бирска заживо сжег 45-летнюю женщину-инвалида вместе с домом. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным ведомства, 19 ноября пьяный фигурант поссорился с хозяйкой квартиры на улице Мира. Он ушел из дома, но, когда вернулся, заметил, что дверь заперта. Женщина не хотела пускать обидчика обратно. Тогда он поджег штору на веранде и сбежал. Жертве не удалось выбраться из дома, и она скончалась. Известно, что ее соседи спаслись.

Отмечается, что мужчина проживал в квартире погибшей, а взамен должен был ухаживать за знакомой и помогать по хозяйству. Он признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «в,д,е» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Севастополе назвали цель атаки беспилотников
В Румынии отказались изучать историю страны без учета отношений с Россией
Сенатор ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Во Франции сообщили об истощении арсеналов западных стран из-за помощи Украине
В США обвинили Иран в использовании западных запчастей для беспилотников
Инженера выгнали с работы в жаркий день из-за топа с глубоким декольте
В Болгарии заявили о тяжелом положении в случае арбитража с «Газпромом»
В МВД раскрыли данные об оформлении загранпаспортов на фоне мобилизации
В Германии спрогнозировали длительность боев на Украине
В США оценили российскую «Сатану»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.