Бывших сотрудников МВД осудят за передачу ритуальным службам данных об усопших

Под Тулой осудят троих экс-полицейских за передачу ритуальным службам данных об усопших

В Тульской области завершено расследование уголовных дел в отношении троих бывших сотрудников полиции о коррупции. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

По данным ведомства, следствие совместно с УФСБ России по Тульской области установило, что с августа 2021-го по апрель 2022 года представитель ритуальных услуг получал за деньги информацию об усопших и контакты их родственников от экс-сотрудников МВД. Затем мужчина заключал с родными погибших договор на оказание ритуальных услуг.

Было выявлено 100 эпизодов передачи таких данных. По факту произошедшего возбуждены дела по части 3 и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Фигуранты признали вину. На их имущество наложили арест на три миллиона рублей. Известно, что ранее в суд поступило дело представителя ритуальных услуг. Он обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).