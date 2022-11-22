Россиян предупредили о возможных задержках рейсов в аэропортах Москвы

Росавиация: московские аэропорты работают штатно, несмотря на сложные погодные условия

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) предупредили россиян о возможных задержках рейсов в московских аэропортах из-за плохих погодных условий. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По информации агентства, сложные метеоусловия в Москве пока не сказались на расписании аэропортов и воздушные гавани продолжают работать в штатном режиме. «Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке», — добавили в Росавиации.

При этом отмечается, что незначительные задержки отправления рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

Так, на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание» сообщается, что в аэропорту Внуково задержаны два рейса, отменены — четыре, в Домодедово изменено время вылета 11 самолетов, в Шереметьево задержаны два рейса, отправление еще шести отменено.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что утром 22 ноября в Москве начнется метель, которая сменится ледяным дождем. По словам синоптика, в условиях сильного снегопада видимость ухудшится до одного-трех километров.