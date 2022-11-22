Россиянка заставляла учеников ставить одноклассника коленями на горох и бить его

В Удмуртии учительница заставляла детей ставить одноклассника коленями на горох и бить его

В Красногорском районе Удмуртии женщина, работавшая на тот момент учительницей начальных классов, принуждала учеников гимназии издеваться над одноклассником. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

У преподавательницы и ребенка возник конфликт на почве дисциплины. Россиянка решила проучить ученика и вовлекла в происходящее других детей. Издевательства продолжались с сентября по ноябрь 2021 года — женщина заставляла второклассников ставить мальчика коленями на горох и избивать его тонкой веткой.

Свою вину учительница признавать отказалась. Ей было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 220 часов. Поданную женщиной аппеляцию суд отклонил, указав, что способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое и унижающее человеческое достоинство обращение.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Санкт-Петербурга учительница потребовала от школьника извиниться перед ней на коленях. После случившегося женщина написала заявление об уходе с работы по собственному желанию.