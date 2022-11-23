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11:11, 23 ноября 2022Мир

Турцию обвинили в агрессии против России

Эксперт Перенджиев заявил, что Турция осуществляет агрессию против России

Фото: Amir Cohen / Reuters

Передавая Украине оружие, Турция не просто реализует свои коммерческие интересы, но и осуществляет агрессию против России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. Он также добавил, что Россия вряд ли будет жестко реагировать на факты поставок.

«Турция исходит из политики двойных стандартов. С одной стороны, она вроде поддерживает Россию, с другой — осуществляет коммерческие сделки, чтобы не отстать от процесса превращения Украины в оружейный хаб со стороны НАТО. Несмотря на то, что Турция занимает некое особое положение, все равно в погоне за прибылью она считает необходимым поставлять Украине ракетные комплексы. Но это не только коммерческий аспект, но и агрессия против России», — уверен Пернджиев.

Военный эксперт подчеркнул, что неважно, с какими целями передается оружие, если оно стреляет по территориям России, по мирным гражданам. Вместе с тем, он считает, что со стороны Москвы жестких реакций на такие факты не последует.

«У нас так принято, что, когда нужно похвалить, мы Турцию хвалим, а когда нужны жесткие реакции — молчим. Так что, максимум, последуют заявления о том, что поставлять Украине оружие — это неправильно», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что на Украине впервые зафиксировали применение турецкого ракетного комплекса TRLG-230. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Наталия Белова
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