Альянс в сфере искусственного интеллекта приготовился к расширению

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин анонсировал подписание соглашения

Участники Альянса в сфере искусственного интеллекта подпишут новое соглашение, позволяющее расширить возможности для вступления новых членов организации. Об этом в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словами, основные направления деятельности альянса по-прежнему будут сосредоточены на анализе и распространении лучших кейсов в различных отраслях по направлению искусственного интеллекта. Также альянс продолжит работу по созданию условий для подготовки востребованных на рынке труда кадров в ИИ. «Кадров для работы в сфере ИИ критически не хватает. Ликвидация данного разрыва в том числе лежит в области задач Альянса. В целом мы довольны тем, как он работает, и хотим вывести эту работу на новый уровень», — заявил Ведяхин.

Напомним, Альянс в сфере искусственного интеллекта, созданный по инициативе Сбербанка, Яндекса, Mail.ru Group, МТС, «Газпром нефти» и Российского фонда прямых инвестиций, остается ключевой платформой для совместного развития компетенций ведущих технологических компаний и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Как заявлял президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, передовая экспертиза участников Альянса должна выступить драйвером внедрения искусственного интеллекта. Он также отмечал, что развитию Альянса будет способствовать новое положение о членстве, в котором будут отражены правила отбора и уровень членов альянса.