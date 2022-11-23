Туристка взобралась на священный объект в Мексике и была побита толпой прохожих

The Sun: в Мексике разъяренная толпа побила туристку за осквернение храма Кукулькана

В Мексике туристка взобралась на пирамиду Кукулькана, которая считается священным объектом, и разъярила толпу местных жителей. Подробности и видеозапись случившегося публикует The Sun.

На ролике, снятом очевидцами, видно, как неизвестная девушка танцует на ступенях древнего храма в городе майя Чичен-Ица. После этого, как уточняет издание, охранник вывел ее к толпе, стоявшей внизу, и местные жители жестоко избили туристку за осквернение объекта.

Нарушительницу таскали за волосы, били кулаками по затылку и пинали, в то время как наблюдавшие за процессом прохожие кричали слово «carcel», что в переводе с испанского означает «тюрьма». Авторы роликов пояснили, что танцующая на пирамиде девушка проявила неуважение к местным жителям.

Эль-Кастильо, известная как пирамида Кукулькана, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и с 2008 года подниматься на нее запрещено. За незаконное восхождением на храм правонарушителям грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч песо (150-300 тысяч рублей).