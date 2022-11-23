Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:20, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

В Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания

Депутат Гусев сообщил, что в Госдуме обсуждают создание киберфронта из хакеров

Фото: Walling / Unsplash

В Государственной Думе обсуждают создание в России киберфронта и привлечение в него специалистов, которые боролись бы за интересы страны в цифровом пространстве. Об этом, а также о том, что хакерам могут начать присваивать воинские звания и награды, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев сообщил изданию Shot.

Депутат отметил, что во всем мире «русских хакеров» называют бандитами и взломщиками, которые грабят людей. Однако депутат счел, что для России они являются героями, которые действуют в интересах страны. По его словам, они «добиваются справедливости вот такими вот своими методами».

«Они делают то, что выгодно и нужно сейчас нам, России. Поэтому идея такая: русские хакеры должны служить России. Выступаем с инициативой создания такого киберфронта по типу культурного фронта для того, чтобы все те, кто занимается хакерством, все те, кто активен в сети интернет, включились в это ополчение, в эту борьбу на цифровом фронте за интересы России», — предложил Гусев.

Кроме того, по данным издания, в рамках инициативы хакерам планируется присваивать воинские звания и награды за заслуги на киберфронте.

22 ноября Гусев в своем Telegram-канале предложил давать русским хакерам за их деятельность в интересах России воинские звания и государственные награды. Он привел в пример взлом Министерства финансов Украины российской хакерской группировкой XakNet.

О взломе Минфина Украины стало известно ранее в тот же день. Сообщалось, что операция длилась несколько месяцев. В результате атаки хакерам удалось получить доступ более чем к миллиону документов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило обмен военнопленными с Украиной
США выделили Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов
В Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания
Россиянина задержали за убийство друга ударом ножа в бедро
В Совфеде прокомментировали поход Киева против православия
На Украине зафиксировали перебои с интернетом
Раскрыты одобренные экспертом секреты здоровья известных футболистов
Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет удачного брака
«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине
Сборная Германии проиграла Японии на старте чемпионата мира-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.