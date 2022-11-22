Российские хакеры атаковали Минфин Украины

«Военкоры Русской весны»: российские хакеры XakNet взломали Министерство финансов Украины

Российские хакеры из объединения XakNet Team взломали украинское Министерство финансов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Как сообщают авторы канала, операция длилась несколько месяцев. В результате атаки хакерам удалось получить доступ более чем к миллиону документов. После тщательного исследования архива они будут выложены в публичный доступ.

Ранее российские хакеры Killnet атаковали сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. В Killnet пригрозили вылить тонны гигабайт цифрового мусора в базу Starlink.