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06:16, 22 ноября 2022Интернет и СМИ

Российские хакеры атаковали Минфин Украины

«Военкоры Русской весны»: российские хакеры XakNet взломали Министерство финансов Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские хакеры из объединения XakNet Team взломали украинское Министерство финансов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Как сообщают авторы канала, операция длилась несколько месяцев. В результате атаки хакерам удалось получить доступ более чем к миллиону документов. После тщательного исследования архива они будут выложены в публичный доступ.

Ранее российские хакеры Killnet атаковали сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. В Killnet пригрозили вылить тонны гигабайт цифрового мусора в базу Starlink.

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Марина Совина
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