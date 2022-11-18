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22:50, 18 ноября 2022Интернет и СМИ

Российские хакеры Killnet атаковали сервис Starlink

Хакеры Killnet атаковали сервисы Starlink Илона Маска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские хакеры Killnet атаковали сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом говорится в заявлении группировки в Telegram.

«Пользователи американской спутниковой связи не могут залогиниться на сайте: страница входа долго загружается, после чего выдает ошибку», — говорится в сообщении.

Также в Killnet пригрозили вылить тонны гигабайт цифрового мусора в базу Starlink.

В момент выхода публикации сервис оставался недоступным.

Ранее сообщалось, что Killnet парализовали работу сайта Белого дома. По утверждению хакеров, тестовая коллективная атака длилась 30 минут. В Killnet пояснили, что так они «коллективно провожали президента США Джо Байдена на пенсию».

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Марина Совина
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