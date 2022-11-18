«Русские хакеры» из Killnet сообщили об атаке на сайт Белого дома

«Русские хакеры» из Killnet парализовали работу сайта Белого дома

«Русские хакеры» из Killnet парализовали работу сайта Белого дома. Об этом говорится в заявлении группировки в Telegram.

По утверждению хакеров, тестовая коллективная атака длилась 30 минут. «Хотели дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов», — признались они. Хакеры уточнили, что на портале главы США установлена «военная государственная защита от DDOS компании Automattic Inc».

В Killnet пояснили, что так они «коллективно провожали президента США Джо Байдена на пенсию».

На момент написания новости сайт whitehouse.gov работает стабильно.

5 октября сообщалось о том, что Killnet обрушила правительственные сайты ряда штатов США. Для пользователей стали недоступны официальные ресурсы Алабамы, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Флориды и других штатов.

В конце сентября также стало известно, что к Killnet присоединились 14 других российских хакерских группировок, среди которых Anonymous Russian. KillMilk после этого рассказал «Ленте.ру», что объединение намерено совершать кибератаки на инфраструктуру НАТО.

