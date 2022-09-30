К Killnet присоединились 14 хакерских группировок

Killnet объявила о вхождении в ее состав 14 российских хакерских группировок

Российский хакеры из Killnet заявили о вхождении в состав группы 14 других российских хакерских группировок, среди которых Anonymous Russian. Об объединении российских хакеров сообщается в Telegram-канале Killnet.

«14 хакерских группировок России, сегодня вошли в состав Killnet! Среди них Anonymous Russian. Killnet больше не группировка! Теперь Killnet —это новая глобальная хакерская религия в интернет-пространстве, защищающая интересы Российской Федерации!» — прокомментировали хакеры объединение.

Killnet — пророссийская хакерская группировка, известная кибератаками на недружественные страны и компании из этих стран. Так, 7 сентября сообщалось, что хакеры объявили кибервойну правительству Японии, обвинив его в ведении антироссийской кампании. 25 августа Killnet обрушила работу сайта Службы информационных технологий Молдавии. Так российские хакеры отреагировали на критику, высказанную бывшим министром обороны Молдавии Анатолием Шалару по отношению к президенту России Владимиру Путину и спецоперации на Украине.

Также хакеры проводили кибератаки на госорганы, сервисы и компании ряда других стран включая США, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Создатель Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, 1 августа объявил кибервойну компании-производителю реактивных систем залпового огня HIMARS Lockheed Martin. 11 августа он опубликовал список сотрудников промышленно-военной корпорации.