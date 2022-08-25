Российские хакеры атаковали сайт Службы информационных технологий Молдавии

Хакеры из Killnet сообщили о взломе сайта Службы информационных технологий Молдавии

Российская хакерская группировка Killnet сообщила о взломе официального сайта Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдавии. Об этом представители объединения написали в Telegram.

Хакеры из Killnet опровергли заявление Службы информационных технологий Молдавии, что специалистам удалось предотвратить кибератаки на ресурс. В качестве доказательства они привели скриншот главной страницы сайта службы. «Не удается получить доступ к сайту», — гласит надпись на изображении.

Ранее 25 августа «Sputnik Молдова» и ряд молдавских СМИ написали о том, что за последние 72 часа Служба информационных технологий республики зафиксировала несколько попыток взломать государственные информационные системы. В службе заверили, что все кибератаки были пресечены.

Ранее cообщалось о том, что Killnet атаковал сайт Государственной налоговой службы Молдавии. Как уточнили хакеры, атака была проведена в последние дни сдачи налоговых и статистических отчетов за предыдущий месяц.

Killnet анонсировал атаку на государственные органы Молдавии 22 августа. Так российские хакеры отреагировали на критику, высказанную бывшим министром обороны Молдавии Анатолием Шалару по отношению к президенту России Владимиру Путину и спецоперации на Украине.