Российский хакер опубликовал данные сотрудников производителя HIMARS

Хакер KillMilk выложил видео с данными сотрудников Lockheed Martin, производящей HIMARS

Бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, опубликовал ролик с личными данными сотрудников крупной американской военно-промышленной компании Lockheed Martin, которая производит реактивные системы залпового огня HIMARS. Соответствующее видео появилось в четверг, 11 августа, в его Telegram-канале.

В выложенном ролике экс-лидер Killnet показал таблицу с личной информацией сотрудников Lockheed Martin. В базе содержатся имена и фамилии работников, адреса их электронной почты, адрес подразделения, а также номер телефона.

«До вчерашнего дня они (представители Lockheed Martin — прим. «Ленты.ру») говорили, что все данные сотрудников (...) в безопасности», — подписал видео KillMilk.

10 августа сообщалось о том, что сайт Lockheed Martin, система авторизации для сотрудников компании, а также некоторые сервисы NASA перестали работать из-за действий российских хакеров. Уточнялось, что ответственность за взлом ресурсов на себя взяли KillMilk и Killnet, а также объединения «Анонимус Россия» и CarbonSec.

KillMilk объявил кибервойну производителю HIMARS 1 августа. «Оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам. Производственная система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована!» — заявил хакер. Также бывший лидер Killnet сообщил о планах опубликовать личные данных сотрудников компании и призвал другие хакерские группировки атаковать системы Lockheed Martin по всему миру.