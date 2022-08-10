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Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS

Российские хакеры Killnet взломали несколько систем Lockheed Martin, производящей HIMARS

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule / Globallookpress.com

Бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, нанес первые киберудары по американской военной корпорации Lockheed Martin, которая производит реактивные системы залпового огня HIMARS. О взломе сайта и ряда систем компании KillMilk сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, перестали работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA. Также в настоящее время не доступен сайт компании.

К масштабной блокировке электронных идентификационных систем Lockheed Martin подключились российские хакерские группировки «Анонимус Россия» и CarbonSec, сообщается в Telegram-канале Killnet.

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Денис Савосин
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