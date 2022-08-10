Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS

Российские хакеры Killnet взломали несколько систем Lockheed Martin, производящей HIMARS

Бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, нанес первые киберудары по американской военной корпорации Lockheed Martin, которая производит реактивные системы залпового огня HIMARS. О взломе сайта и ряда систем компании KillMilk сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, перестали работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA. Также в настоящее время не доступен сайт компании.

К масштабной блокировке электронных идентификационных систем Lockheed Martin подключились российские хакерские группировки «Анонимус Россия» и CarbonSec, сообщается в Telegram-канале Killnet.