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«Русские хакеры» объявили войну производителю HIMARS

Русские хакеры объявили войну американской корпорации Lockheed Martin, производящей HIMARS

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, объявил войну крупнейшей американской военной корпорации Lockheed Martin, которая производит реактивные системы залпового огня HIMARS. О начале серии кибератак на военно-промышленную компанию из США он сообщил в своем Telegram-канале.

«С этого дня оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам. Производственная система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована!» — написал он. KillMilk также завил, что планирует опубликовать личные данные сотрудников компании, и пригрозил им преследованием.

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Кроме того, KillMilk призвал другие хакерские группировки атаковать производственные циклы Lockheed Martin по всему миру, а также распространять личные данные сотрудников этой компании. К атаке присоединились и другие «русские хакеры».

В частности, об участии в атаке на Lockheed Martin объявила группировка Killnet, которую ранее возглавлял KillMilk. «Killnet и "Легион киберспецназ" подключаются к миссии KillMilk», — написали они в Telegram-канале объединения.

О том, что KillMilk покинул Killnet ради участия в других проектах, стало известно 28 июля. «Killnet изначально создавался как сервис для "убийства" конкурентов в сети, а потом он стал одним из инструментов специальной военной операции. Этот проект стал хорошим опытом для меня. Но структура Killnet сжата, она заточена под оперативные задачи, а я хочу развиваться дальше», — сказал KillMilk.

Тогда же в Killnet уточнили, что перед окончательным уходом из группировки ее бывший лидер намерен провести атаку на Lockheed Martin. Представители группировки добавили, что KillMilk очень долго готовился к кибератаке.

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Денис Савосин
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