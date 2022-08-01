«Русские хакеры» объявили войну производителю HIMARS

Русские хакеры объявили войну американской корпорации Lockheed Martin, производящей HIMARS

Бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, объявил войну крупнейшей американской военной корпорации Lockheed Martin, которая производит реактивные системы залпового огня HIMARS. О начале серии кибератак на военно-промышленную компанию из США он сообщил в своем Telegram-канале.

«С этого дня оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам. Производственная система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована!» — написал он. KillMilk также завил, что планирует опубликовать личные данные сотрудников компании, и пригрозил им преследованием.

Кроме того, KillMilk призвал другие хакерские группировки атаковать производственные циклы Lockheed Martin по всему миру, а также распространять личные данные сотрудников этой компании. К атаке присоединились и другие «русские хакеры».

В частности, об участии в атаке на Lockheed Martin объявила группировка Killnet, которую ранее возглавлял KillMilk. «Killnet и "Легион киберспецназ" подключаются к миссии KillMilk», — написали они в Telegram-канале объединения.

О том, что KillMilk покинул Killnet ради участия в других проектах, стало известно 28 июля. «Killnet изначально создавался как сервис для "убийства" конкурентов в сети, а потом он стал одним из инструментов специальной военной операции. Этот проект стал хорошим опытом для меня. Но структура Killnet сжата, она заточена под оперативные задачи, а я хочу развиваться дальше», — сказал KillMilk.

Тогда же в Killnet уточнили, что перед окончательным уходом из группировки ее бывший лидер намерен провести атаку на Lockheed Martin. Представители группировки добавили, что KillMilk очень долго готовился к кибератаке.