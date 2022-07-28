Глава хакерской группировки Killnet объяснил причины ухода из объединения

Глава хакерской группировки Killnet заявил, что ушел из проекта, чтобы развиваться дальше

Хакеры из российской группировки Killnet объявили о смене лидера. О том, что KillMilk покидает объединение, его члены объявили в официальном Telegram-канале сообщества. В разговоре с «Лентой.ру» бывший глава группировки подтвердил эту информацию, а также объяснил, почему он решил уйти из проекта.

«Основатель хактивистского движения Killnet под псевдонимом KillMilk покидает нашу группировку по собственным убеждениям (...). Но просто так он не уйдет, сначала он проведет свою последнюю атаку на Lockheed Martin (американская военно-промышленная корпорация — прим. «Ленты.ру»), к которой он очень долго готовился», — говорится в обращении хакеров. Представители группировки не раскрыли, кто стал преемником KillMilk, однако отметили, что бывший руководитель «дал достойный отпор Европе и Америке», а также «дал миллионам молодых людей России и СНГ возможность, идеи и место для самореализации».

В свою очередь, KillMilk в разговоре с «Лентой.ру» подтвердил информацию о том, что у группировки появится новый лидер. Он объяснил, что покидает Killnet ради участия в других проектах. «Killnet изначально создавался как сервис для "убийства" конкурентов в сети, а потом он стал одним из инструментов специальной военной операции. Этот проект стал хорошим опытом для меня. Но структура Killnet сжата, она заточена под оперативные задачи, а я хочу развиваться дальше. Теперь я буду работать один во славу России», — назвал он причину, по которой решил покинуть группировку.

Он также назвал период работы в Killnet «хорошим и полезным». При этом выделять какие-либо хакерские операции в качестве наиболее креативных KillMilk отказался, отметив, что все они были интересны и иногда даже познавательны.

Объединение Killnet попало в поле зрения специалистов вскоре после начала операции на Украине. Его члены пообещали дать отпор западным киберпреступникам и хактивистам, которые объявили России кибервойну.

Под руководством KillMilk сообщество провело сотни DDoS-атак на объекты по всему миру, которые приводили к нарушению бизнес-процессов и парализовали деятельность различных госорганов и компаний. Среди последних резонансных атак Killnet выделяется кибернападение на Литву, которое стало ответом на блокаду транзита через Калининградскую область.