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Российские хакеры атаковали сайты госорганов Литвы

Хакеры из Killnet нарушили работу более 1000 сайтов Литвы в ответ на блокаду Калининграда

Фото: Kevin Ku / Unsplash

Российская хакерская группа Killnet обрушила работу ряда сайтов государственных органов Литвы в ответ на блокаду Калининграда литовскими властями. Об этом хакеры сообщили в своем Telegram-канале.

В Killnet заявили, что в результате атаки перестали работать 1089 веб-ресурсов Литвы. «В данный момент мы нарушили работу всей онлайн бухгалтерии Литвы. Мы, конечно, удивлены, что Литва использует "онлайн систему" для учета. Сервера Amazon не способны спасти ситуацию», — заявили.

Первым на масштабную атаку российских хакеров обратил внимание Telegram-канал Mash. По его данным, хакеры заблокировали сайт Государственной налоговой инспекции при Минфине Литвы (VMI), сайт нефтегазовых портов и уличные камеры видеонаблюдения. Отмечается, что сами сайты работают, но воспользоваться услугами нельзя.

Кроме того, в результате хакерской атаки перестали работать сайты литовских аэропортов, полиции, а также популярного в стране мобильного оператора.

Незадолго до атаки хакеры из Killnet выдвинули правительству Литвы ультиматум и потребовали разблокировать транзит в Калининград в течение 48 часов. Они опубликовали видеообращение, в котором пригрозила кибератаками на компании Литвы.

Власти Литвы 17 июня 2022 года сообщили о прекращении с 18 июня транзита санкционных товаров по железной дороге в Калининград. Литва приняла такое решение после консультации с Еврокомиссией. В Совфеде обвинили власти страны в нарушении международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 июня назвал ситуацию «более чем серьезной» и отметил, что она требует очень глубокого анализа. Секретарь Совбеза Николай Патрушев 21 июня в ходе своей поездки в Калининград пригрозил властям Литвы ответными мерами.

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Денис Савосин
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