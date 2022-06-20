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В Кремле назвали «нарушением всего и вся» решение Литвы о блокаде Калининграда

Пресс-секретарь Путина Песков назвал незаконным решение Литвы о блокаде Калининграда
Начало событий в новости Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в Калининград

Фото: Shutterstock

Решение Литвы о блокаде транзитных грузоперевозок по железной дороге через Калининградскую область является беспрецедентным, это «нарушение всего и вся». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что в Кремле связывают это решение с желанием распространить санкции Евросоюза на транзит, что по заявлению пресс-секретаря президента является незаконным. При этом Песков отметил, что для подготовки ответных мер на блокаду требуется глубокий анализ всей ситуации.

«Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа», — заявил представитель Путина.

Ранее экс-дипломат Ростислав Ищенко заявил, что транспортная блокада Калининграда Литвой является поводом для войны

Литовские железные дороги с 18 июня запретили транзит грузов из Белоруссии в Калининградскую область. Поводом для такого решения были названы санкции Евросоюза. Поскольку ранее ЕС запретил доступ на свою территорию автомобилям российских транспортных компаний, то из способов доставки товаров в эксклав остались только авиаперевозки и перевозки по Балтийскому морю.

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Валерий Розенберг
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