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Патрушев анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда

Патрушев заявил, что скорый ответ на блокаду Калининграда будет чувствителен для Литвы

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Скорый ответ Москвы на блокаду Калининграда будет чувствителен для жителей Литвы. Об этом во время совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, его слова передает ТАСС.

По его словам, обстановка на пограничной территории округа формируется в условиях наращивания военного и разведывательного присутствия НАТО, а также под воздействием информационного и экономического давления стран Запада.

Патрушев привел в пример блокаду Литвой «в нарушение норм и принципов международного права» транзита через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область. Этот пример, по мнению секретаря Совбеза, показывает, что заявлением Запада, как устным, так и письменным, доверять нельзя.

«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — заверил Патрушев.

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Никита Абрамов
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