Патрушев анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда

Патрушев заявил, что скорый ответ на блокаду Калининграда будет чувствителен для Литвы

Скорый ответ Москвы на блокаду Калининграда будет чувствителен для жителей Литвы. Об этом во время совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, его слова передает ТАСС.

По его словам, обстановка на пограничной территории округа формируется в условиях наращивания военного и разведывательного присутствия НАТО, а также под воздействием информационного и экономического давления стран Запада.

Патрушев привел в пример блокаду Литвой «в нарушение норм и принципов международного права» транзита через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область. Этот пример, по мнению секретаря Совбеза, показывает, что заявлением Запада, как устным, так и письменным, доверять нельзя.

«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — заверил Патрушев.