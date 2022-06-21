Патрушев анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда
Скорый ответ Москвы на блокаду Калининграда будет чувствителен для жителей Литвы. Об этом во время совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, его слова передает ТАСС.
По его словам, обстановка на пограничной территории округа формируется в условиях наращивания военного и разведывательного присутствия НАТО, а также под воздействием информационного и экономического давления стран Запада.
Патрушев привел в пример блокаду Литвой «в нарушение норм и принципов международного права» транзита через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область. Этот пример, по мнению секретаря Совбеза, показывает, что заявлением Запада, как устным, так и письменным, доверять нельзя.
«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — заверил Патрушев.