Захарова описала отношения с Литвой фразой «сейчас уже не до разговоров»

Мария Захарова заявила, что РФ «уже не до разговоров» с Литвой из-за блокады Калининграда

Литва, ограничив транзит российских грузов в Калининград, «перешла все границы», ее действия носят откровенно агрессивный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничение коснется от 40 до 50 процентов всей номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов и металлов.

Захарова назвала эти действия враждебными и описала отношения между республикой и Россией фразой «сейчас уже не до разговоров». «Не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что Вильнюс должен рано и поздно осознать последствия своего решения и отменить его. Она понадеялась, что «остатки какого-то профессионализма» у властей страны все еще присутствуют.

Ранее в Совете Федерации заявили о нарушении Вильнюсом ряда международных соглашений и потребовали от Европейского союза исправить ситуацию с блокадой. В противном случае, подчеркнули сенаторы, у России будут «развязаны руки» для решения этого вопроса любыми способами.