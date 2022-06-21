Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова описала отношения с Литвой фразой «сейчас уже не до разговоров»

Мария Захарова заявила, что РФ «уже не до разговоров» с Литвой из-за блокады Калининграда

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Литва, ограничив транзит российских грузов в Калининград, «перешла все границы», ее действия носят откровенно агрессивный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничение коснется от 40 до 50 процентов всей номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов и металлов.

Захарова назвала эти действия враждебными и описала отношения между республикой и Россией фразой «сейчас уже не до разговоров». «Не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что Вильнюс должен рано и поздно осознать последствия своего решения и отменить его. Она понадеялась, что «остатки какого-то профессионализма» у властей страны все еще присутствуют.

Ранее в Совете Федерации заявили о нарушении Вильнюсом ряда международных соглашений и потребовали от Европейского союза исправить ситуацию с блокадой. В противном случае, подчеркнули сенаторы, у России будут «развязаны руки» для решения этого вопроса любыми способами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали главные козыри России в борьбе с санкциями Запада
Путешествующий в московском метро лемур удивил россиян
Озвучена версия возможного крушения Ан-2 в Якутии
Россияне променяли пляжную Европу на две восточные страны
Премьер Индии назвал йогу основой для глобального сотрудничества
Захарова описала отношения с Литвой фразой «сейчас уже не до разговоров»
Бывшего мэра Владивостока обвиняют во взятках на 38 миллионов рублей
Трехметровый аллигатор убил 18-килограммового пса на глазах у хозяина
Поставки китайских машин в Россию резко сократились
В США рассказали о «Мстителе» штурмовика A-10 Thunderbolt II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.