Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совете Федерации потребовали от ЕС снять блокаду Калининграда со стороны Литвы

Член Совета Федерации Климов потребовал от ЕС снять блокаду Калининграда со стороны Литвы

Фото: пресс-службы Совета Федерации РФ

Европейскому Союзу (ЕС) нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда со стороны Литвы, в противном случае у России будут «развязаны руки» для решения этого вопроса любыми способами. С таким требованием выступил глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов, сообщает в понедельник, 20 июня, РИА Новости.

Если Евросоюз не исправит ситуацию с блокадой российского региона, то сам же дезавуирует для России документы о членстве Литвы в ЕС, добавил сенатор.

Он также указал, что блокаду Калининградской области руками Литвы осуществляет НАТО. Это прямая агрессия против России, вынуждающая Москву прибегнуть к самозащите, подчеркнул политик.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Транзит прекратился в 00:00 18 июня.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
В Совете Федерации потребовали от ЕС снять блокаду Калининграда со стороны Литвы
Появились кадры с места столкновения фуры и автобуса на российской трассе
В Литве заявили об отправке Украине оборудования для разблокирования портов
Олимпийский чемпион выступил против боя Бивола и Бетербиева
На YouTube заблокировали каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!»
Россиян предупредили о рисках при планировании поездок в Европу
Москва обогнала Магадан в рейтинге благополучия граждан
Россиянка без прав сбила ехавших на велосипеде детей
Россиянин попытался сжечь падчерицу на дне рождения жены
Народная милиция ЛНР отчиталась о потерях украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.