В Совете Федерации потребовали от ЕС снять блокаду Калининграда со стороны Литвы

Член Совета Федерации Климов потребовал от ЕС снять блокаду Калининграда со стороны Литвы

Европейскому Союзу (ЕС) нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда со стороны Литвы, в противном случае у России будут «развязаны руки» для решения этого вопроса любыми способами. С таким требованием выступил глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов, сообщает в понедельник, 20 июня, РИА Новости.

Если Евросоюз не исправит ситуацию с блокадой российского региона, то сам же дезавуирует для России документы о членстве Литвы в ЕС, добавил сенатор.

Он также указал, что блокаду Калининградской области руками Литвы осуществляет НАТО. Это прямая агрессия против России, вынуждающая Москву прибегнуть к самозащите, подчеркнул политик.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Транзит прекратился в 00:00 18 июня.