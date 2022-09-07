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Российские хакеры объявили кибервойну Японии

Российская хакерская группировка Killnet объявила кибервойну японскому правительству
СюжетСанкции против России:

Кадр: Telegram канал WE ARE KILLNET

Российская хакерская группировка Killnet объявила войну японскому правительству. О начале кибератак на госсайты Японии представители объединения сообщили в Telegram.

«Весь состав японского правительства должен обратить свое внимание на ситуацию в мире. (...) Мы — не правительство России и мы больше не предупреждаем никого. Сегодня мы объявляем войну японскому правительству», — завили представители Killnet.

Кроме того, хакеры из группировки обвинили японское правительство в ведении антироссийской кампании.

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Одним из первых атаке Killnet подвергся сайт токийского метро. В Telegram-канале группировки отмечается, что при попытке зайти в любой раздел сайта перед пользователями возникает уведомление об ошибке.

6 сентября сообщалось, что Killnet вывела из строя одну из популярнейших в Японии социальных сетей под названием Mixi. При попытке зайти на ее сайт возникало сообщение об ошибке. Перед этим хакеры атаковали электронное правительство Японии, главный налоговый портал страны и национальную платежную систему JCB.

Поводами для кибератак Killnet на японские ресурсы стали поддержка Японией Украины и ее спор с Россией о принадлежности Курильских островов. Власти Японии после начала спецоперации ввели санкции против Москвы. В связи с этим в МИД России заявили, что Москва отказывается продолжать переговоры с Токио по вопросу мирного договора, так и не заключенного с окончания Второй мировой войны.

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Евгения Наумова
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