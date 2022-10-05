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Российские хакеры обрушили сайты госорганов США

Хакеры Killnet в результате кибератаки обрушили правительственные сайты ряда штатов США

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Российская хакерская группировка Killnet обрушила правительственные сайты ряда штатов США. О результатах кибератаки на американские госорганы представители объединения рассказали в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, атаке подверглись официальные ресурсы Алабамы, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Флориды, Аляски, Гавайев, Айдахо, Индианы, Канзаса, Кентукки и Миссисипи.

В настоящее время правительственные сайты этих штатов недоступны для пользователей. Хакеры сообщили, что кибератака будет проводиться в течение трех суток. «Держим 72 часа!» — написали они.

30 сентября основатель Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, в разговоре с «Лентой.ру» анонсировал масштабные кибератаки на инфраструктуру НАТО. Ранее в этот день хакеры сообщили, что к Killnet присоединились 14 других российских хакерских группировок, среди которых Anonymous Russian. По словам KillMilk, количество хактивистов, пополнивших ряды Killnet, составляет примерно 150 человек. Лидер объединения сообщил, что после расширения группировка намерена изменить расширить перечень направлений своей деятельности.

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Денис Савосин
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