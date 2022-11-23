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14:34, 23 ноября 2022Экономика

Россияне стали реже интересоваться продуктовыми наборами

Infoline: с июля по сентябрь продажи готовых рационов упали на 19% в годовом выражении

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

В третьем квартале 2022 года объем российского рынка доставки продуктовых наборов и готовых рационов составил 3,4 миллиарда рублей. Продажи в сегменте снизились на 19 процентов по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года и на 23 процента — по сравнению с апрелем-июнем этого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Infoline.

Аналитическое агентство отмечает, что такой серьезный спад на рынке произошел впервые. При этом за девять месяцев 2022 года объем рынка вырос на четыре процента в годовом выражении, составив 12,5 миллиарда рублей. Однако рост сильно замедлился по сравнению с предыдущими показателями. Например, увеличение продаж в 2021 году в полтора раза превысило уровень 2020 года.

Негативную тенденцию подтвердили также в Tinkoff Data. Эксперты экосистемы банка Тинькофф подсчитали, что в третьем квартале траты россиян на доставку готовых рационов сократились на 33 процента в годовом выражении, а количество заказов упало на 41 процент.

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Снижение интереса граждан к доставке продуктовых наборов обусловлено сокращением реальных доходов потребителей в условиях кризиса, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он также объясняет, что спад на рынке связан с объявлением частичной мобилизации в стране, а также усилением ценовой конкуренции в рознице и общепите. Аналитики Tinkoff Data добавили, что переставшие заказывать доставку готовых наборов потребители стали тратить больше денег в супермаркетах и заведениях общепита.

Сокращение рынка в июле-сентябре привело к падению выручки крупнейших игроков: Performance Group (минус 22 процента в годовом выражении), Grow Food (20 процентов) и Elementaree, где не уточняли объем снижения. В то же время после падения во втором квартале выросла выручка компании «Шефмаркет» — плюс 12 процентов по сравнению с июлем-сентябрем 2021 года.

Согласно исследованию расходов россиян во втором квартале 2022 года, которое подготовила консалтинговая сеть FinExpertiza, граждане стали тратить больше денег на рестораны, включая доставку готовых блюд на дом — на 15,3 процента. В этот период россияне урезали расходы на посещение спортивных и культурных мероприятий — на 26,6 процента.

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Мария Грушко
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