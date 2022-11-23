Информация о переселении животных в заброшенное здание оказалась недостоверной

Информация о переносе кожуховского приюта в заброшенное здание оказалась недостоверной

Информация о переселении кожуховского приюта в заброшенное здание без ез водопровода, канализации и очистных сооружений оказалась недостоверной.

В декабре 2021 года Кожуховский муниципальный приют сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) о переселении за 85 километров от нынешнего местоположения — на территорию ТБ «Малинки». По словам волонтеров, уход за животными в случае переноса осложнится транспортной недоступностью, невозможностью контролировать корм, воду и уборку, а команда ветеринаров покинет приют. В настоящий момент приют находится на старом месте.

Депутат Мосгордумы Александр Соловьев 22 ноября сообщил, что побывал на месте строительства приюта для животных вблизи полигона «Малинки». «Было много обращений по этому поводу и позиция Мосводоканала о том, что водозаборный узел, к которому можно подключиться, пригоден только для технических целей», — написал он. По его словам, в рамках строительства приюта была также построена станция водоподготовки, очищающая воду до состояния питьевой.

Проектная мощность 2700 собак и 300 кошек. В штате планируется 70 человек. Несмотря на то, что имущественный комплекс планируется передать ГБУ "Автомобильные дороги ТиНАО", попадать в этот приют будут животные, отловленные на территории "старой Москвы", поскольку в ТиНАО иной порядок, отлов и содержание осуществляется на конкурсной основе», — уточнил он. Депутат также сообщил, что для ввода объекта в работу необходимо завершить ряд моментов. «В первую очередь организовать дополнительные маршруты общественного транспорта», — заключил Соловьев.

В январе пресс-служба префектуры Восточного административного округа сообщила, что кожуховский приют для животных продолжает работать в штатном режиме — по имеющейся информации, окончательное решение о месте его размещения пока не принято. «При проектировании будут учтены все регламентные требования к размерам вольеров, мест выгула, что позволит повысить качество пребывания животных в приюте», — говорилось в сообщении.

Информация о планах переноса приюта получила широкое распространение в СМИ, при этом сообщений о том, что приют переехал в заброшенное здание без водопровода, канализации и очистных сооружений нет.