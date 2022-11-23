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17:46, 23 ноября 2022Россия

СМИ пригласили на Russian Creative Awards

Открыта аккредитация СМИ на церемонию вручения Russian Creative Awards

Кадр: «Клик Продакшн» / YouTube

Организаторы Russian Creative Awards пригласили СМИ принять участие в торжественной церемонии награждения победителей.

Российская национальная премия в сфере креативных индустрий 2022 года определит яркие проекты и профессионалов креативной отрасли России по десяти номинациям: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Событие года», «Креативное пространство года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Культурный код», «Креативный социальный проект», «Креативный регион».

Также в этом году учреждена 11-я «Специальная номинация», в которой победителя выберет организационный комитет из общего числа заявок (около двух тысяч).

Церемония награждения победителей RCA-2022 пройдет 1 декабря в формате оперной премьеры на площадке концертного зала «Зарядье». Впервые будет показана опера о креативных индустриях, написанная и поставленная специально для Премии. На один вечер одна из самых знаковых площадок в центре Москвы превратится в настоящий Пантеон для новых героев креативных индустрий.

В мероприятии примут участие признанные лидеры мнений российского креативного бизнеса, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов, государственных и частных компаний, включая Сбер, «Союзмультфильм», Большой театр и многих других. Среди участников будут представители федеральных и региональных органов власти, в том числе администрации президента России, министерств и ведомств, известные деятели культуры и искусства, руководители общественных и образовательных организаций.

В числе гостей мероприятия: первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр культуры Ольга Любимова, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук, народный артист России Константин Хабенский, и многие другие.

Ознакомиться с шорт-листом номинантов можно на сайте RCA-2022.

Rambler&Co является партнером премии.

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Алена Шаповалова
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